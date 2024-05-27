TEAMGROUP выпускает три универсальных процессорных жидкостных кулера серии T-Force SirenБлагодаря революционной магнитной конструкции водоблока пользователи могут без труда прикрепить ЖК- или ARGB-модуль, а предустановленный фиксатор вентилятора на радиаторе обеспечивает дополнительное удобствоЧитать дальше → источник.
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