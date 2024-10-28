Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Сколько сливочного масла можно было купить в СССР и сейчас на одну зарплату?

Сколько сливочного масла можно было купить в СССР и сейчас на одну зарплату?

genby   Ксенопатриот Буркина обрадовался тому что сливочное масло подорожало с 862 рублей за кило до 1022 рублей и решил прикинуть сколько масла мог купить гражданин в СССР и сейчас.

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Комментарии
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Астон Мартин
В США кстати тоже цена на масло впервые в истории перевалила 5 баксов за фунт... ну давайте и жить начнем как в сша а не только цену копировать на масло ...
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5 час.
Астон Мартин
Советский строй постоянно урезал пайку масла. Путинский строй ее постоянно увеличивает. Только за это можно любить Путина и ненавидеть СССР ...это вообще за гранью понимания ...ненавидеть СССР предлагаете , разжигаете так сказать ненависть ...ну ну ...
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5 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Не поняла, к чему эта дурацкая статья? Сливочное масло дорожает, для меня чувствительно, с детских лет приучена есть бутерброд с маслом( мне 75)
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9 мин.

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