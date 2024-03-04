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МК: комбриг ВСУ отправил на штурм роту смертников для съемок видео

МК: комбриг ВСУ отправил на штурм роту смертников для съемок видео

РИАМО - 4 мар. В одной из частей вооруженных сил Украины под Харьковом руководство бросило на штурм российских позиций роту штрафников для съемки видео, чтобы собрать больше пожертвований, пишет «МК» со ссылкой на украинские телеграм-каналы.

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