В Тверской области поезд насмерть сбил дикое животное

Поздно вечером 28 мая в Тверской области скорый поезд сбил дикое животное — лось погиб. Как уточнили в пресс-службе Тверского линейного отдела МВД России на транспорте, инцидент случился на 461 км перегона Кулицкая-Трубино Октябрьской железной дороги.
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