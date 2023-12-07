МАЙКОП-АДЫГЕЯ: ...
ГлавнаяБлогИНТЕРЕСНОКавказские блюдазаконы республикиИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

733 подписчика

Казахстан превращается в коллективную колониальную Африку англосаксов

Казахстан превращается в коллективную колониальную Африку англосаксов

Айнур Курманов.   Казахстан становится сырьевой колонией Запада, использующего эту страну якобы для нужд «зелёной экономики», а в реальности для западного ВПК, о чем практически признался в своём выступлении президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх