Казахстан превращается в коллективную колониальную Африку англосаксов

Айнур Курманов. Казахстан становится сырьевой колонией Запада, использующего эту страну якобы для нужд «зелёной экономики», а в реальности для западного ВПК, о чем практически признался в своём выступлении президент республики Касым-Жомарт Токаев.
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