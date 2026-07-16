Астрономы напрямую сфотографировали планету Beta Pictoris d, которая более 10 лет скрывалась на архивных кадрах

Газовый гигант Beta Pictoris d оказался в 100 раз тусклее соседней планеты и стал одним из самых лёгких объектов, заснятых напрямую с ЗемлиАстрономы обнаружили третью планету в системе молодой звезды Бета Живописца (Beta Pictoris), расположенной примерно в 63 световых годах от Земли.