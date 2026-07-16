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Астрономы напрямую сфотографировали планету Beta Pictoris d, которая более 10 лет скрывалась на архивных кадрах

Астрономы напрямую сфотографировали планету Beta Pictoris d, которая более 10 лет скрывалась на архивных кадрах

Газовый гигант Beta Pictoris d оказался в 100 раз тусклее соседней планеты и стал одним из самых лёгких объектов, заснятых напрямую с ЗемлиАстрономы обнаружили третью планету в системе молодой звезды Бета Живописца (Beta Pictoris), расположенной примерно в 63 световых годах от Земли.

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