Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Чужая
    Наша власть в отношении диаспор бессильна от слова совсем. И иногда, да уже не иногда, а всё чаще!!! звучит вопрос ПО...Подарок от Алиева...
  • Людмила Свириденко
    Отвечать ударом на удар? Простите, чего не умеем, того не умеем).Как может выгляде...
  • Варлам Устрялов
    Мутанты явно гордятся тем, что они - дикари--быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -ди...Иностранец, вызва...

Обычная русская мать заставила стать в строй целую вереницу иноземцев: 1 звонок решил все вопросы

Обычная русская мать заставила стать в строй целую вереницу иноземцев: 1 звонок решил все вопросы

Avia.pro - СМИ В Академическом районе Екатеринбурга разгорелся скандал: группа приезжих заняла детский стадион школы №23, не пуская местных ребят играть в футбол.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Ирина Петрова
Как вы стали писать иноземцы,а не проще мигранты,но имейте в виду чем больше вы затягиваете гайки чем больше затягивают гайки там где живут русские.
Ответить
4 час.
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
Ответить
39 мин.
ВУ
Варлам Устрялов
пиши грамотно, графоманка!
Ответить
37 мин.
наверх