Avia.pro - СМИ В Академическом районе Екатеринбурга разгорелся скандал: группа приезжих заняла детский стадион школы №23, не пуская местных ребят играть в футбол.
Обычная русская мать заставила стать в строй целую вереницу иноземцев: 1 звонок решил все вопросы
Комментарии
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ИП
Ирина Петрова
Как вы стали писать иноземцы,а не проще мигранты,но имейте в виду чем больше вы затягиваете гайки чем больше затягивают гайки там где живут русские.
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4 час.
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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39 мин.
ВУ
Варлам Устрялов
пиши грамотно, графоманка!
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37 мин.
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