Япония вовремя подсуетилась. Трамп создает новый клуб держав

Прежняя система международных отношений ушла в прошлое, считают Такао Коминэ и Масару Сато. По мнению экспертов, ни "Большая семерка", ни НАТО не способны адекватно реагировать на новые вызовы, поэтому Японии нужно по-другому реагировать на внешние угрозы.