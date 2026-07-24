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Порядок, государство

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Япония вовремя подсуетилась. Трамп создает новый клуб держав

Япония вовремя подсуетилась. Трамп создает новый клуб держав

Прежняя система международных отношений ушла в прошлое, считают Такао Коминэ и Масару Сато. По мнению экспертов, ни "Большая семерка", ни НАТО не способны адекватно реагировать на новые вызовы, поэтому Японии нужно по-другому реагировать на внешние угрозы.

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