Хорхе Карраскаль: «Ничего не знал про Москву, когда приехал в ЦСКА. Только то, что она где-то есть на этом свете»

Хорхе Карраскаль поделился впечатлениями от Москвы и рассказал о Колумбии. – Нужно увидеть город, страну, пожить в ней чуть-чуть, а только потом делать выводы.
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