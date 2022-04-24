Хорхе Карраскаль: «Ничего не знал про Москву, когда приехал в ЦСКА. Только то, что она где-то есть на этом свете»

Хорхе Карраскаль поделился впечатлениями от Москвы и рассказал о Колумбии. – Нужно увидеть город, страну, пожить в ней чуть-чуть, а только потом делать выводы.

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