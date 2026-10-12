Лавров: Россия не будет давать Украине передышку на поле боя

РИА Новости/Станислав Красильников Россия не будет давать Украине передышку на поле боя. Об этом 12 октября сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Ливана Юсефом Раджи.
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