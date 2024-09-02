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Неожиданные сюрпризы ожидают пенсионеров, доживших до 70 лет с 1 сентября: кое-что будет запрещено

Неожиданные сюрпризы ожидают пенсионеров, доживших до 70 лет с 1 сентября: кое-что будет запрещено

Неожиданные сюрпризы ожидают пенсионеров, доживших до 70 лет с 1 сентября: кое-что будет запрещено Ольга БезродняяПенсионеров в России ожидает приятный сюрприз — для них готовят новые меры социальной поддержки.

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