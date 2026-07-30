Удар по иранскому судну в Каспии стал просчетом Украины, пишет Ad-Diyar. Он стал медвежьей услугой для США: безрассудные действия Зеленского подрывают планы Трампа и могут привести к более активному вовлечению Америки в конфликт между Россией и Украиной, особенно в контексте ее войны с Ираном, отмечает автор статьи.