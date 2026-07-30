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Порядок, государство

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Украина "услужила" США. Удар по судну в Каспии подорвал планы Трампа

Украина "услужила" США. Удар по судну в Каспии подорвал планы Трампа

Удар по иранскому судну в Каспии стал просчетом Украины, пишет Ad-Diyar. Он стал медвежьей услугой для США: безрассудные действия Зеленского подрывают планы Трампа и могут привести к более активному вовлечению Америки в конфликт между Россией и Украиной, особенно в контексте ее войны с Ираном, отмечает автор статьи.

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