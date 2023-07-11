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В МВД России подведены итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2023»

В МВД России подведены итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2023»

«Сотрудниками МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга во взаимодействии с компетентными органами государств – членов ОДКБ организовано проведение первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2023».

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