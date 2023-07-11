В МВД России подведены итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2023»

«Сотрудниками МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга во взаимодействии с компетентными органами государств – членов ОДКБ организовано проведение первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2023».
Популярные статьи
- "Противник идет в наступление, а нас 9 человек" - Трутнев восхитился поведением бойцов на СВО
- Владимир Колокольцев сообщил о задержании участников преступного сообщества наркоторговцев и ликвидации нарколаборатории
- В Ростовской области растет число желающих поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации
Свежие комментарии