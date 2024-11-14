Преобразите волосы до неузнаваемости: один простой трюк для идеального блеска и объема! Юлия ЧелкановаСовременные методы укладки волос, такие как использование лака, фена и плоек, делают нашу прическу привлекательной, но могут негативно сказаться на состоянии волос.