Ван И выступил на церемонии открытия Трансгималайского форума

Лхаса, 5 октября /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в четверг предложил углублять взаимовыгодное сотрудничество, ускорять зеленую трансформацию и укреплять взаимосвязанность в Трансгималайском регионе.
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