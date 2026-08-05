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Главу узбекской диаспоры в Екатеринбурге депортировали из России

Главу узбекской диаспоры в Екатеринбурге депортировали из России

Новости ЕАН ЕАН. Паспорт РФ Из России депортирован глава узбекской диаспоры Екатеринбурга, председатель Свердловской областной общественной организации Центра содружества народов Урала и Узбекистана «Дустлик» 62-летний Абидкул Туратов.

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