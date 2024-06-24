Тревел-гайд: что посмотреть и где побывать в Архангельске

Рассказывает «Петербургский дневник» ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА Михаило-Архангельский кафедральный собор Самым древним храмом дореволюционного Архангельска был Михаило-Архангельский собор на территории одноимённого мона стыря.
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