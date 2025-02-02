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Трамп выполнил свою угрозу в отношении трех стран

Трамп выполнил свою угрозу в отношении трех стран

Трамп подтвердил введение пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.

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