Трамп выполнил свою угрозу в отношении трех стран

Трамп подтвердил введение пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.
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