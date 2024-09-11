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Кандидат в президенты США Харрис заявила, что Путин «съел бы Трампа на обед»

Кандидат в президенты США Харрис заявила, что Путин «съел бы Трампа на обед»

Камала Харрис, кандидат в президенты США от Демократической партии, во время дебатов заявила, что президент России Владимир Путин «съел бы Дональда Трампа на обед».

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