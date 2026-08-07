Дым на пляже ВСУ не оставляют попыток атаковать гражданскую инфраструктуру Крыма. БЭК противника был замечен в районе порта Ялты, после чего на пляже города очевидцы заметили возгорание.
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Дым на пляже ВСУ не оставляют попыток атаковать гражданскую инфраструктуру Крыма. БЭК противника был замечен в районе порта Ялты, после чего на пляже города очевидцы заметили возгорание.
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