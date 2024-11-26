Victor Lisitsyn/Globallookpress Судья публично отчитала юного бойца на турнире по дзюдо в Москве за то, что он решил перекреститься перед боем.
"Вы не можете на татами креститься!": Судья публично отчитала юного бойца во время турнира по дзюдо в Москве
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Мы вот всегда относились к тренеру с уважением и если он что-то говорил, то это воспринималось как должное. А сегодня в каждом слове наставника ищут повод, чтобы поднять против него волну негодования. Я не знаю, кто она и что там произошло на самом деле, но я против того, чтобы накидываться толпой на одного. Вот даже такие великие тренера(Тарасова, Мишин, Винер) были совсем не белые и пушистые! Да они так строго относились к своим подопечным и такими словами их ругали!.. Но результат их воспитания был такого уровня, что их никто даже и не думал осуждать!)
Ответить
3 час.
Олег Некрылов
Футболистам можно креститься перед выходом на поле,а мальчику на татами нет! Совсем с ума сошли!
Ответить
1 час.
Юрий Вахрушев
Дай дерьму власть, хоть крохотную, он и янтарную комнату превратит в отхожее место. Вот на это и рассчитаны действа властьимущей оппозиции, отрабатывающих подачки госдепа.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии