Британские и американские розничные гиганты пострадали от продолжающихся сбоев после атаки программ-вымогателей

Атака на компанию Blue Yonder, одного из крупнейших в мире поставщиков программного обеспечения для цепочек поставок, вызвала перебои в работе ряда крупных американских и британских магазинов и предприятий розничной торговли.
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