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Результаты Нижнекамского полумарафона 2023

В воскресенье 30 июля в Нижнекамске (город в Республике Татарстан) состоялся одноименный полумарафон от организаторов TIMERMAN.

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