Лукашенко попросил украинцев и россиян спасти белорусские села: «Чудо-места»

МИНСК, 7 июля, ФедералПресс. Белорусский президент Александр Лукашенко призвал жителей России и их друзей из Украины покупать участки в неперспективных селах страны, чтобы спасти маленькие населенные пункты от упадка.
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