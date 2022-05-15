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Стефен Карри: «Диллон Брукс наговорил много сумасшедших вещей. Он уже назвал «Мемфис» династией»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри после победы над «Мемфисом» в 6-м матче серии плей-офф (110:96, 4-2) заявил, что форвард «Гризлис» Диллон Брукс «наговорил много сумасшедших вещей» и даже назвал свою команду «династией».

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