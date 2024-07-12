Крупные фестивали и проверка цен в аэропорту: события Кургана 12 июля

В Курганской области юргамышские участковые, обвиняемые в избиении военнослужащего отправились под домашний арест, в регионе пройдет празднование двух крупных фестивалей, а Уральская транспортная прокуратура начинает проверку условий в аэропорту Кургана.
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