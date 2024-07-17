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Политика как она есть

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Бывший замминистра обороны Иванов отказался от сделки со следствием

Бывший замминистра обороны Иванов отказался от сделки со следствием

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, против которого было возбуждено уголовное дело из-за получения взятки в особо крупном размере, отказался от сделки со следствием, отрицая свою вину, сообщает ТАСС.

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