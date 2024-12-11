В Самару с Дальнего Востока хотят эвакуировать "инопланетянина"

В Самару предлагают перенести скульптуру инопланетянина, известного по советскому мультикуЧлен организации "Офицеры" Михаил Чудаков написал на своей странице ВКонтакте, что в Дальнегорске хотят снести скульптуру пришельца, поскольку она якобы похожа на демоническое существо.