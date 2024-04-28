В Германии ударили автора более четырех тысяч доносов

Focus: в Германии напали на 18-летнего «мастера доносов» Никласа Маттеи В Германии ударили 18-летнего Никласа Маттеи, автора более четырех тысяч жалоб на земляков, прославившегося на всю страну как «мастер доносов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии