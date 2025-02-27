«Снесут те, кто сейчас вокруг него»: в Раде предрекли отставку Зеленского

КИЕВ, 27 февраля, ФедералПресс. Владимира Зеленского может отстранить от власти его же окружение. Такой прогноз сделал опальный депутат Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене.
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