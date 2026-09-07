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India Blockchain Week 2026 в Мумбаи представит форумы для институтов и цифровых активов

Конференция India Blockchain Week (IBW) 2026 пройдет 1–2 ноября в Мумбаи. Четвертая ежегодная встреча, организованная Hashed Emergent, соберет разработчиков, основателей блокчейн-проектов, инвесторов, представителей бизнеса и регуляторов.

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