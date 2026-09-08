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ИА Регнум

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ВСУ перенаправили дрон на жилой дом во время атаки на Пермь

Противник перенаправил беспилотник на жилой дом во время атаки на Пермь 7 сентября после того, как не смог поразить промышленные предприятия.

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