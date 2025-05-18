«Метеорологическое» лето в Москве наступит 27 мая

С 27 мая в Москве наступит «метеорологическое» лето, когда среднесуточная температура воздуха будет устойчиво держаться выше плюс 15 градусов, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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