Политика как он...
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Политика как она есть

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«Метеорологическое» лето в Москве наступит 27 мая

«Метеорологическое» лето в Москве наступит 27 мая

С 27 мая в Москве наступит «метеорологическое» лето, когда среднесуточная температура воздуха будет устойчиво держаться выше плюс 15 градусов, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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