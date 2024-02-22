В Москве арестовали руководителей общества глухих за махинации с недвижимостью

В столице арестовали руководителей ВОГ в рамках дела о мошенничестве.Мещанский районный суд Москвы отправил под арест фигурантов уголовного дела о махинациях с недвижимостью, которая принадлежала Всероссийскому обществу глухих (ВОГ).