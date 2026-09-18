Пожар у журфака СПбГУ тушили 9 часов: огонь охватил 500 «квадратов»

Пожар в доме на 1-й линии Васильевского острова, 26, литера А2, соседствующем со зданием Высшей школы журналистики СПбГУ, полностью потушили к 5:17 утра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Южная Корея дала ...
- VG В Петербурге отло...
- Сербия после Вучи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым