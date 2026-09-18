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Царьград

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Пожар у журфака СПбГУ тушили 9 часов: огонь охватил 500 «квадратов»

Пожар у журфака СПбГУ тушили 9 часов: огонь охватил 500 «квадратов»

Пожар в доме на 1-й линии Васильевского острова, 26, литера А2, соседствующем со зданием Высшей школы журналистики СПбГУ, полностью потушили к 5:17 утра.

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