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Короткие стрижки для волнистых волос: интересные идеи, особенности выполнения, фото

Короткие стрижки для волнистых волос — это актуально, стильно и удобно. Если вы обладатель или обладательница длинной вьющейся шевелюры, которая порядком поднадоела, то выберите новую стильную короткую стрижку, которая кардинально изменит ваш образ.

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