Суд обязал полицию открыть 10 уголовных дел против «активистов» под Лаврой

Печерский районный суд Киева обязал райуправление полиции открыть уже 10 уголовных производств в отношении антицерковных «активистов», которые препятствуют богослужениям УПЦ возле Киево-Печерской лавры, оскорбляют религиозные чувства верующих и совершают другие правонарушения.
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