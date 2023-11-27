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Суд обязал полицию открыть 10 уголовных дел против «активистов» под Лаврой

Суд обязал полицию открыть 10 уголовных дел против «активистов» под Лаврой

Печерский районный суд Киева обязал райуправление полиции открыть уже 10 уголовных производств в отношении антицерковных «активистов», которые препятствуют богослужениям УПЦ возле Киево-Печерской лавры, оскорбляют религиозные чувства верующих и совершают другие правонарушения.

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