На строительстве глубоководного порта в Кеми, похоже, поставили крест

Арктические проекты в Карелии под вопросом из-за низкого социально — экономического уровня Кемского и Беломорского районов В среду, 22 мая, в ЗС РК состоялось заседание секции «Арктическся Карелия» в рамках проходящего в Петрозаводске форума «Арктика — наш общий дом».
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