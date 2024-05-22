На строительстве глубоководного порта в Кеми, похоже, поставили крест

Арктические проекты в Карелии под вопросом из-за низкого социально — экономического уровня Кемского и Беломорского районов В среду, 22 мая, в ЗС РК состоялось заседание секции «Арктическся Карелия» в рамках проходящего в Петрозаводске форума «Арктика — наш общий дом».