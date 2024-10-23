Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 23.10.24 09-00 до 17-00 ул. Леваневского, Агропроменаб.
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Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 23.10.24 09-00 до 17-00 ул. Леваневского, Агропроменаб.