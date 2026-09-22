Клаксон
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Клаксон

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Из Voyah Dreamer 9 построили башню

Из Voyah Dreamer 9 построили башню

Премиальная китайская марка Voyah провела необычный тест для своего новейшего гибридного и электрического минивэна Dreamer 9, появившегося в продаже в начале сентября.

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