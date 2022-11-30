14 примеров дизайна, достойного награды за практичность

Производители хотят, чтобы их товар пользовался популярностью среди потребителей. А что выбирают покупатели? Конечно, то, что им нравится внешне и отвечает всем необходимым критериям типа: функциональность, практичность, надежность и так далее.
Производители хотят, чтобы их товар пользовался популярностью среди потребителей. А что выбирают покупатели? Конечно, то, что им нравится внешне и отвечает всем необходимым критериям типа: функциональность, практичность, надежность и так далее.
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