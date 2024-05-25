Пашинян живет последние дни политической жизни, заявил лидер протестов

Лидер протестного движения в Армении, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян пообещал, что премьер-министру Николу Пашиняну недолго осталось находиться у власти.
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