Спыну: В Молдавии тариф на электроэнергию может снизиться до 4 леев

Молдавский вице-премьер Андрей Спыну рассказал подробности подписания контракта с МГРЭС.После подписания контракта с МГРЭС есть реальные предпосылки для установления тарифа на электроэнергию примерно в 4 лея, заявил вице-премьер Андрей Спыну.