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Регионы России

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Редкое астрономическое явление: Луна и Венера сблизятся на небе 17 июля

Редкое астрономическое явление: Луна и Венера сблизятся на небе 17 июля

Оптимальное время наблюдения рекомендуется около 21:45 мск, когда в Москве и соседних регионах Солнце опустится всего на 6 градусов ниже горизонта, делая небо еще достаточно светлым, а звезды — слабо видимыми.

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