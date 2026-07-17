Редкое астрономическое явление: Луна и Венера сблизятся на небе 17 июля

Оптимальное время наблюдения рекомендуется около 21:45 мск, когда в Москве и соседних регионах Солнце опустится всего на 6 градусов ниже горизонта, делая небо еще достаточно светлым, а звезды — слабо видимыми.
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