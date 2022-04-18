В Пермском крае женщина признана виновной в серии мошенничеств

Чернушинский районный суд Пермского края признал ранее судимую жительницу Курганской области 1996 года рождения виновной в мошенничестве.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх