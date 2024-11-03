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FTimes

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Королевские новости: Кейт и Уильям ломают старые правила

Королевские новости: Кейт и Уильям ломают старые правила

Королевские новости: Кейт и Уильям ломают старые правила Татьяна СергееваВ свете последних событий вокруг королевской семьи Великобритании, внимание общественности вновь приковано к принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

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