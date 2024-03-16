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Одессу нельзя взять штурмом, но Одессу таки можно купить

Одессу нельзя взять штурмом, но Одессу таки можно купить

  Опыт поспешной эвакуации французов, организованной на деньги ВЧК, не кажется устаревшим Подлинная история Одессы в Гражданскую войну за прошедшую сотню лет так и не написана, да и вряд ли когда-либо появится.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Зачем сейчас на Одессу тратить деньги?И вообще НИ НА КОГО. Преданности за деньги не купишь. Преданность России приходит от осознания безнадеги жизни без нее. Это касается и каждого человека в отдельности, и целых  городов и целых стран.
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