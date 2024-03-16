Одессу нельзя взять штурмом, но Одессу таки можно купить

Natalija Osminina

Зачем сейчас на Одессу тратить деньги?И вообще НИ НА КОГО. Преданности за деньги не купишь. Преданность России приходит от осознания безнадеги жизни без нее. Это касается и каждого человека в отдельности, и целых городов и целых стран.