Бакунин, Фрунзе и невозвращенец Ломоносов

1. Анархист Михаил Бакунин – романтический кумир последующих русских революционеров – бежал из сибирской ссылки через Японию и США в Лондон, где стал сообщником Александра Герцена, крупнейшего иноагента-релоканта того времени.
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