«Продвигает ЛГБТ и дискредитирует политику России»: Генпрокуратура признала The British Council нежелательной организацией

В ведомстве заявили, что она полностью подотчетна британскому правительствуГенеральная прокуратура России признала организацию The British Council («Британский совет»), занимающуюся культурными связями и образовательными программами Соединенного Королевства, нежелательной на территории РФ.
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