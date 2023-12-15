Avia.pro - Новости За прямой линией президента следят не только в России - мировые СМИ также проявляют большое внимание к выступлению Владимира Путина.
За спиной у Путина: 10 вопросов, вызвавших хохот в зале, иностранные журналисты опешили, когда увидели
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВН
Валерий Николаевич
Конференцию не смотрю два года и эту не смотрел. По факту связь односторонняя, из электората делают овец
Ответить
25 мин.
Sergiy Che
Ой да не нагнетайте! Вон при Джугашвили была система ох...еть какая "зубастая" - в расход пускали только влёт любых чиновников (включая командовавших "пускателями в расход")) а народ в его правление жил всё время в ж...пе и ДО войны даже - голодоморы, по карточкам жратва... А тут вишь в условиях когда страна воюет и обложена со всех сторон санкциями яйцы вишь подорожали (и не в 10 раз прям скажем)) а уже визьгу-соплей-пердежа по всему рунету!! При том же Сталине, первым делом вот таких как вы хныкалок и нытиков обвиняющих его чиновников, похватали бы и отимели показательно-назидательно за "сеянье паникёрских настроений в условиях военного времени"... А там уже потом какого-нить чиновника... по осени... как циплят посчитали и с посчитанными яйцами сравнили....))
Ответить
25 мин.
В
Владимир
Не знаю, как там за спиной в зале, а вот у некоторых сограждан вызвало смех сквозь слёзы суждение президента о том, что у нас полтора года не повышались тарифы ЖКХ. Интересно, откуда он это взял и кто ему этот ответ подсунул? Не из той ли оперы, что фейк о 13-й пенсии в текущем декабре, который так озаботил нас, пенсионеров Руси?
Ответить
11 мин.
Свежие комментарии