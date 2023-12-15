За спиной у Путина: 10 вопросов, вызвавших хохот в зале, иностранные журналисты опешили, когда увидели

Sergiy Che

Ой да не нагнетайте! Вон при Джугашвили была система ох...еть какая "зубастая" - в расход пускали только влёт любых чиновников (включая командовавших "пускателями в расход")) а народ в его правление жил всё время в ж...пе и ДО войны даже - голодоморы, по карточкам жратва... А тут вишь в условиях когда страна воюет и обложена со всех сторон санкциями яйцы вишь подорожали (и не в 10 раз прям скажем)) а уже визьгу-соплей-пердежа по всему рунету!! При том же Сталине, первым делом вот таких как вы хныкалок и нытиков обвиняющих его чиновников, похватали бы и отимели показательно-назидательно за "сеянье паникёрских настроений в условиях военного времени"... А там уже потом какого-нить чиновника... по осени... как циплят посчитали и с посчитанными яйцами сравнили....))